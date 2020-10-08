Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в регионах

Количество новых случаев коронавируса третий день превышает 11 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Статистика распространения коронавируса в российских регионах вызывает серьезную обеспокоенность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что губернаторам лучше видна ситуация на местах и в случае ее ухудшения им придется думать, как исправлять положение дел.

«Статистика является серьезным поводом для обеспокоенности и поводом для внутренней мобилизации каждого из нас. Если каждый из нас не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то цифры будут расти еще быстрее. Тогда руководителям регионов придется думать, как выправлять динамику», — сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что благодаря опыту, полученному в марте—мае, российскую систему здравоохранения удалось наладить «под потребности эпидемии». «Это сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы», — добавил Песков.

По данным на 8 октября в России выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом. Фонд «Петербургская политика» ранее подсчитал, что в 12 регионах побиты рекорды весны — начала лета по числу новых пациентов за сутки.