Украина продавала запрещенные бомбы против военных РФ. Заявление экс-депутата Рады

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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, выстрел, военные учения, горная местность, танк, полигон кара хаак
Российские военные выступали в Сирии на стороне главы страны Башара Асада Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Война в Сирии

Экс-президент Украины Петр Порошенко продавал группировкам, воюющим против сил главы Сирии Башара Асада и российских военных, запрещенные фосфорные бомбы. Об этом заявил бывший депутат украинского парламента Давид Жвания.

Экс-депутат Рады отметил, что готовит заявление в Государственно бюро расследований (ГБР). «Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов, в том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб. Покупателем была одна из группировок, противостоящих президенту Башару Асаду», — цитирует Жванию ТАСС. Он подчеркнул, что у него есть доказательства, которые будут представлены вместе с заявлением в ГБР.

Ранее министр обороны РФ Сергея Шойгу заявил, что военная операция России против террористов в Сирии была необходима. Она позволила сохранить государственность страны и окончательно разгромить ИГИЛ [запрещенная в России террористическая группировка], передает агентство Nation News. При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что война в Сирии не закончена, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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