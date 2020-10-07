07 октября 2020

На Свердловскую область надвигается буря со шквалистым ветром. Предупреждение от МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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При сильном ветре возникает риск падения деревьев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Свердловской области 9 октября ожидается буря. Об этом предупреждает жителей области МЧС в СМС-рассылке на телефоны.

«По данным синоптиков 9 октября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили URA.RU, что в течение дня в области ожидается ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Но днем его скорость внезапно возрастет до 20 метров. Явление, когда происходит резкое усиление ветра до 20 метров в секунду и выше в течение короткого времени, сопровождающееся изменением его направления, называется шквалистым ветром. Падение старых деревьев возможно при скорости ветра от 15 метров в секунду.

«Ночью 9 октября ожидается температура от одного градуса мороза до четырех градусов выше нуля. Днем столбик термометра может подняться до 12 градусов тепла. В области будет переменная облачность, местами пройдет дождь», — добавили в гидрометцентре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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