Рынок недвижимости не пострадает от второй волны COVID, считает Ирина Радченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, не успевшие закрыть сделки по недвижимости до начала второй волны коронавируса, столкнутся с трудностями. Об этом URA.RU рассказала Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Те, кто не успел завершить сделки о купле-продаже недвижимости, уже находятся в группе риска. Проводить все эти процессы во время пандемии будет труднее, так как соответствующие структуры будут работать с ограничениями. Маловероятно, что вы сможете получить документы за пару недель, а не за пару месяцев», — рассказала URA.RU Радченко.

Введение повторных ограничений из-за пандемии не даст спокойно купить или продать квадратные метры, отметила эксперт. «Все станет сложнее и дороже. Скорее всего, сделки можно будет проводить только с использованием электронной подписи, а это непросто. Кроме того, выезд специалистов по недвижимости в химзащите будет стоить недешево. Весной приезд такого космонавта обходился клиентам в 20 тысяч рублей», — отметила Радченко.

При этом вторая волна коронавируса не повлияет на цены на рынке недвижимости, спрогнозировала эксперт. «Не думаю, что будет подорожание или удешевление. Застройщики уже собрали урожай за счет летнего ажиотажа. Банки тоже поднакопили жирок, поднабрав ипотечных заемщиков. Благодаря урожайному лету, серьезных потрясений на рынке не будет», — заключила она.

Ранее Ирина Радченко прогнозировала, когда в России подешевеют квартиры в новостройках. По мнению эксперта, возможность сэкономить появится после 1 ноября, когда закончится действие программы льготной ипотеки.