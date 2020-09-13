Объявлено, когда подешевеют квартиры в российских новостройках

Действие программы льготной ипотеки увеличивает цены на жилье из-за высокого спроса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После 1 ноября, когда закончится действие программы льготной ипотеки под 6,5%, цены на жилье в новостройках пойдут вниз. Такой прогноз дала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам эксперта, благодаря программе льготной ипотеки, на рынке недвижимости существует высокий спрос, что привело к росту цен. «До 1 ноября, возможно, ситуация легкого ажиотажа на рынке недвижимости сохранится. Но после этой даты нет других факторов дальнейшего драйва цен на недвижимость, потому что доходы граждан не растут, ситуация в экономике остается под вопросом. Думаю, что цены вернутся к уровню, что был прошлой зимой», — рассказала URA.RU Радченко.

Она добавила, что еще одним фактором повышения цен на недвижимость стал налог на депозиты граждан. «В России 30 триллионов рублей хранится на депозитах. Понятно, что сейчас уже вынесли какую-то часть, но еще осталось много. Если будет какая-то турбулентность, то люди будут выходить из депозитов и нести деньги на рынок недвижимости», — объяснила Радченко.

Ранее аналитики риелторской компании «Метриум» рекомендовали россиянам не тянуть с приобретением квартиры в новостройках, поскольку нет предпосылок для снижения цен, передает RT. Тем временем, в крупных российских городах начали расти цены на вторичное жилье, пишет агентство Nation News.