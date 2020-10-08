Власти Златоуста скупают активы металлургического завода

Одним из объектов стал ДК «Металлург» Фото: Алена Полозова © URA.RU

Администрация Златоуста (Челябинская область) приобретет ряд активов Златоустовского металлургического завода (ЗМЗ), имеющих социальное значение. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

Речь идет о приобретении в муниципальную собственность лагеря отдыха «Горный», плавательного бассейна «Сталь» и Дворца культуры «Металлург». «Первые два объекта будут куплены до конца месяца. По ДК получено принципиальное согласие, но нужно решить вопрос с финансированием», — пояснил URA.RU советник главы Златоуста Алексей Коновалов. Он также подчеркнул конструктивную позицию руководства ООО «ЗМЗ», проявленную при переговорах, и невысокую стоимость аренды помещений в ДК «Металлург» для муниципальных кружков и секций.

ДОЛ «Горный» предполагается приобрести за 15 млн рублей, бассейн «Сталь» — за пять млн рублей. Дворец культуры, составляющий единый комплекс зданий с бассейном, оценили в 20 млн рублей. Пять лет назад ДК стал поводом для конфликта между властями Златоуста и предприятием, гасить который пришлось на уровне губернатора Челябинской области.