Главного режиссера екатеринбургского театра уволили со скандалом

Дмитрий Касимов обвинил начальство в финансовой нечистоплотности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный режиссер екатеринбургского Камерного театра Дмитрий Касимов уволен со своей должности. Как он сообщил URA.RU, причиной этого стал конфликт с директором МБУК «Объединенный музей писателей Урала», в который входит Камерный театр, Светланой Евдокимовой. При этом саму Евдокимову уволенный руководитель обвиняет в финансовой нечистоплотности.

«7 октября у меня была встреча с начальником управления культуры Ильей Марковым. Мне была предложена работа по гражданско-правовому договору. На эти условия я не согласился. Соответственно, с 8 октября я уволен с должности главного режиссера», — рассказал Дмитрий Касимов. Он отметил, что городские власти не оставляют намерения превратить Камерный в некий продюсерский центр, что поставит под угрозу всю театральную деятельность, убежден Дмитрий Касимов.

На встрече с Марковым он обвинил Светлану Евдокимову в финансовых нарушениях. Бывший главный режиссер заявил, что актерам во время репетиций с июля по октябрь 2020 года недоплачивали зарплату, кроме того, они вынуждены были репетировать в холодных помещениях с протекающей крышей. При этом в зарплатной ведомости появились «мертвые души» — люди, которых в театре никогда не видели, но на которых выписывалось бюджетное финансирование. Также Касимов указал начальнику управления культуры на то, что к 75-летию Победы в театре была организована выставка за 2,5 млн рублей. В реальности же она стоила в разы меньше. «Марков сказал, что финансовая деятельность учреждения вызывает у него вопросы. Однако по итогу уволили все же меня, а не Евдокимову», — резюмировал бывший главный режиссер Камерного театра. 13 октября состоится суд по его иску к работодателю. Корреспондент URA.RU дозвонился до Ильи Маркова, но он пообещал прокомментировать ситуацию позднее.