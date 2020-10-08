Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал всем россиянам сделать прививку от коронавируса. По его мнению, она «абсолютно безвредна».
«Он [препарат] только остановит возможность проникновения коронавируса в наш организм. Это более безобидная, чем вакцина от обычного гриппа», — сказал Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва». Политик добавил, что после вакцинирования от COVID-19 у него не было никаких побочных эффектов. По его словам, он каждый год делает прививку от гриппа, и после нее иногда чувствовал себя неважно.
В сентябре Владимир Жириновский привился препаратом от коронавируса «Спутник V», который был разработан на территории РФ и стал первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире, напоминает «Утро.ру». Кроме лидера ЛДПР, прививку от коронавируса сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он рассказал, что чувствует себя «вполне нормально», передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в