Жириновский призвал россиян ставить прививку от коронавируса. «Безобидней, чем вакцина от гриппа»

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал всем россиянам сделать прививку от коронавируса. По его мнению, она «абсолютно безвредна».

«Он [препарат] только остановит возможность проникновения коронавируса в наш организм. Это более безобидная, чем вакцина от обычного гриппа», — сказал Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва». Политик добавил, что после вакцинирования от COVID-19 у него не было никаких побочных эффектов. По его словам, он каждый год делает прививку от гриппа, и после нее иногда чувствовал себя неважно.

В сентябре Владимир Жириновский привился препаратом от коронавируса «Спутник V», который был разработан на территории РФ и стал первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире, напоминает «Утро.ру». Кроме лидера ЛДПР, прививку от коронавируса сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он рассказал, что чувствует себя «вполне нормально», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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