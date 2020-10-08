Россияне смогут оплачивать покупки в магазинах по лицу

У россиян может появиться возможность расплачиваться за покупки в магазинах и кафе по лицу. Соответствующий закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца текущего года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года», — передают «Известия» слова Аксакова.
Оператором единой биометрической системы (ЕБС) является Ростелеком. В компании отметили, что в первую очередь планируется запустить оплату по лицу в гипермаркетах «Лента» и сети кофеен Coffee Bean. Для того, чтобы провести оплату по лицу, клиенту нужно сдать данные в ЕБС. По последней информации, в системе уже хранится около 150 тысяч слепков. При этом банки отдельно собирают образцы лица и голоса в собственные базы. После этого гражданин сможет оплачивать покупки в магазинах, даже если он забыл карту дома, а его смартфон с pay-сервисом разрядился.
Ранее сообщалось, что россияне могут получить возможность оплачивать покупки в Системе быстрых платежей (СБП) с помощью личного QR-кода. В код будет зашита информация о счете клиента и разрешение списать оттуда деньги. Код генерируется на 30 секунд, поэтому мошенникам сложнее будет украсть информацию. Такой способ оплаты будет работать на любом устройстве.
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