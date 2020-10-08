Женщина спрятала новорожденную, надесь ее уморить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловская прокуратура проводит проверку по факту обнаружения ребенка в Краснотурьинске, которого мать не кормила полгода. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в доме в была обнаружена новорожденная девочка в истощенном состоянии. Дома детское питание, кроватка, средства гигиены отсутствуют», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области. URA.RU Марина Канатова.

Выяснилось, что мать на учет в женскую консультацию не встала, в конце апреля дома родила девочку, после этого на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. При этом у женщины есть уже двое детей — 13-летний сын и 3-летняя дочь.

Как сообщает группа «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте», 37-летняя Юлия не хотела третьего ребенка, так как развелась перед родами. После родов убить дочь не решилась, и придумала уморить ее голодом: положила девочку в сумку и убрала в шкаф. Открылось все случайно, когда женщина отмечала 13-летие сына. Во время пьянки одна гостья услышала из запертой комнаты плач. Спросила, что это за звуки. На что Юлия ответила «да кукла там, наверное, сама по себе опять плачет». Гостья пошла курить и по дороге все же решила проверить подозрительную комнату, открыла шкаф и нашла ребенка в спортивной сумке.

«Кто знает Юлию, никогда бы не подумали, что она могла так поступить. Ее сын знал о младенце, но мать, угрожала ему, чтобы он ни кому не говорил. И сын иногда подкармливал ребенка», — сказано в сообщении со ссылкой на знакомую женщины. На сегодня Юлию отправили в психбольницу, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

«По данному факту сотрудники из подразделения дознания ОП № 32 возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка», — прокомментировал URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.