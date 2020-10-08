08 октября 2020
07 октября 2020

После холодов в Курганскую область возвращается бабье лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, люди, нарушение режима самоизоляции
В Кургане ожидается потепление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Теплая погода установится в Кургане с субботы. Продлится бабье лето до середины октября. Информация указана на сайтах Гидрометцентра, Гисметео, Яндекс.Погода.

Потепление ожидается с выходных дней и до четверга, 15 октября. Днем столбики термометров будут показывать около +15 градусов. Ночью температура прогнозируется в пределах +4, +7 градусов. На небосводе будет преимущественно облачно, но без осадков. При этом сила ветра составит от 8 до 10 метров в секунду.

С четверга и до конца следующей недели ожидаются небольшие дожди и похолодание. Дневная температура будет постепенно снижаться с +12 до +1 градуса в воскресенье. Ночная составит от +5 до -1 градуса. Кроме того, к концу недели усилится ветер. Его скорость достигнет 15 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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