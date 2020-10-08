После холодов в Курганскую область возвращается бабье лето

Теплая погода установится в Кургане с субботы. Продлится бабье лето до середины октября. Информация указана на сайтах Гидрометцентра, Гисметео, Яндекс.Погода.
Потепление ожидается с выходных дней и до четверга, 15 октября. Днем столбики термометров будут показывать около +15 градусов. Ночью температура прогнозируется в пределах +4, +7 градусов. На небосводе будет преимущественно облачно, но без осадков. При этом сила ветра составит от 8 до 10 метров в секунду.
С четверга и до конца следующей недели ожидаются небольшие дожди и похолодание. Дневная температура будет постепенно снижаться с +12 до +1 градуса в воскресенье. Ночная составит от +5 до -1 градуса. Кроме того, к концу недели усилится ветер. Его скорость достигнет 15 метров в секунду.
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