Полицейские будут штрафовать тех, кто откажется надеть маску Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массовая проверка соблюдения масочного режима в Екатеринбурге пройдет в предстоящие выходные. Об объявленном в полиции усилении сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Активизация работы полицейских нарядов по всей территории Среднего Урала связана с ростом заболеваемости коронавирусом. По указанию начальника регионального главка МВД Александра Мешкова плотность нарядов увеличится на 50%», — сообщил Валерий Горелых.

По данным Горелых, для оказания практической помощи Екатеринбургу, из числа личного состава ГУ МВД области сформированы дополнительные людские ресурсы, которые в предстоящие выходные примут участие в патрулировании, будут проверять места массового скопления людей: торговые центры, магазины, общественный транспорт.

«Сотрудники будут проводить разъяснительно-профилактическую работу с населением и привлекать к предусмотренной по закону ответственности тех, кто не прислушается к требованиям представителей власти. Ситуация с заболеваемостью не шуточная, поэтому трижды „надеть маску“ никто повторять не будет. Штрафные санкции предусмотрены от тысячи до тридцати тысяч рублей. Поэтому прошу с пониманием отнестись к работе полиции», — добавил Горелых.

Как сообщили URA.RU в УМВД Екатеринбурга, в патрулировании улиц примет участие большая часть гарнизона города. Из УМВД, райотделов в патрули пойдут и штабные и тыловые работники, сотрудники разных отделов, вплоть до ОБЭП — все будут работать по маскам на улице.