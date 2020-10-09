На URA.RU стартует прямой эфир в рамках проекта INNOPROM ONLINE с участием федеральных спикеров. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Влияние пандемии на отрасль средств индивидуальной защиты». Обсуждение начнется в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.
В онлайн-встрече примут участие представители фармакологической индустрии. Они обсудят изменения на производствах, которые произошли во время пандемии коронавируса, как власти поддерживают отрасль в непростой период и возможности развития экспорта и удовлетворения внутреннего спроса.
Спикерами прямого эфира станут замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, гендиректор «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» Николай Поляков, советник гендиректора корпорации «Росхимзащита» Михаил Князев, президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин и ряд других экспертов. Модератором дискуссии выступит замдиректора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вероника Бобровская.
Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.
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