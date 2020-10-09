Как российской промышленности помог коронавирус? Ответы — в эфире на URA.RU

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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, куйвашев евгений, маска, больница
Участники дискуссии обсудят вопросы развития экспорта и удовлетворения внутреннего спроса Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На URA.RU стартует прямой эфир в рамках проекта INNOPROM ONLINE с участием федеральных спикеров. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Влияние пандемии на отрасль средств индивидуальной защиты». Обсуждение начнется в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече примут участие представители фармакологической индустрии. Они обсудят изменения на производствах, которые произошли во время пандемии коронавируса, как власти поддерживают отрасль в непростой период и возможности развития экспорта и удовлетворения внутреннего спроса.

Спикерами прямого эфира станут замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, гендиректор «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» Николай Поляков, советник гендиректора корпорации «Росхимзащита» Михаил Князев, президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин и ряд других экспертов. Модератором дискуссии выступит замдиректора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вероника Бобровская.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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