Алексей и Ирина Текслеры лично украсили центр Челябинска именными деревьями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер и его жена Ирина 9 октября высадили в Челябинске кедры, подаренные им главой Союза садоводов Чувашии Юрием Соколовым. Место саженцам нашли в Литературном сквере возле Публичной библиотеки, передает корреспондент URA.RU.

Чувашские садоводы прислали в Челябинскую область 70 тысяч саженцев сосны, 219 больших саженцев дуба, по две тысячи молодых елочек и дубков, 800 саженцев лип. Их высадят в разных районов города. Несколько кедров были предназначены лично главе региона. Изначально предполагалось, что в акции будет участвовать только он, но к библиотеке пришла и первая леди региона. «Я верю в то, что люди не только будут радоваться этим переменам, но и помогать городу и области по озеленению», — заметила Ирина Текслер, закончив работу.

Затем губернатор с супругой в сопровождении министра культуры Алексея Бетехтина осмотрели публичную библиотеку, где уже два года идет капитальный ремонт. Глава региона резко заметил, что работы идут недопустимо медленно. «Исполнитель не то что не справился, он просто бросил объект. Будем решать вопрос о включении фирмы в черный список. А сейчас — разбираться и искать тех, кто сможет сработать быстро и оперативно», — заявил Текслер.

Пояснения дает замминистра экологии региона Виталий Безруков. Он озеленял «публичку» еще возглавляя общественный экологический фонд «Моя планета» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полив — обязательное условие того, чтобы деревце прижилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот примета того, что сквер не простой, а литературный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ремонт в библиотеке идет второй год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU