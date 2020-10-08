08 октября 2020

Челябинский губернатор Текслер с женой получили дорогой подарок. И уже нашли ему применение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Высадка кедров в Литературном сквере. Челябинск, текслер алексей, литературный сквер, текслер ирина
Алексей и Ирина Текслеры лично украсили центр Челябинска именными деревьями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер и его жена Ирина 9 октября высадили в Челябинске кедры, подаренные им главой Союза садоводов Чувашии Юрием Соколовым. Место саженцам нашли в Литературном сквере возле Публичной библиотеки, передает корреспондент URA.RU.

Чувашские садоводы прислали в Челябинскую область 70 тысяч саженцев сосны, 219 больших саженцев дуба, по две тысячи молодых елочек и дубков, 800 саженцев лип. Их высадят в разных районов города. Несколько кедров были предназначены лично главе региона. Изначально предполагалось, что в акции будет участвовать только он, но к библиотеке пришла и первая леди региона. «Я верю в то, что люди не только будут радоваться этим переменам, но и помогать городу и области по озеленению», — заметила Ирина Текслер, закончив работу.

Затем губернатор с супругой в сопровождении министра культуры Алексея Бетехтина осмотрели публичную библиотеку, где уже два года идет капитальный ремонт. Глава региона резко заметил, что работы идут недопустимо медленно. «Исполнитель не то что не справился, он просто бросил объект. Будем решать вопрос о включении фирмы в черный список. А сейчас — разбираться и искать тех, кто сможет сработать быстро и оперативно», — заявил Текслер.

Высадка кедров в Литературном сквере. Челябинск
Пояснения дает замминистра экологии региона Виталий Безруков. Он озеленял «публичку» еще возглавляя общественный экологический фонд «Моя планета»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Высадка кедров в Литературном сквере. Челябинск
Полив — обязательное условие того, чтобы деревце прижилось
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Высадка кедров в Литературном сквере. Челябинск
А вот примета того, что сквер не простой, а литературный
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Публичная библиотека. Челябинск
Ремонт в библиотеке идет второй год
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...