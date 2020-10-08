В Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили выброшенного на улицу йоркширского терьера. Как сообщила URA.RU волонтер-зоозащитник, возрастную собаку посадили в мешок и привязали к ручке двери зоомагазина.
«Пес пожилой, ему примерно 8-10 лет. Отсутствуют зубы, на глазах катаракта. Однако видно, что раньше собаку подстригали, заботились о ей», — рассказала женщина. Она предположила, что собака жила с пожилым человеком, после смерти которого наследники решили избавиться от питомца.
В настоящее время животное доставили в ветеринарную клинику. После санитарной обработки и лечения для пса постараются найти новых хозяев.
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