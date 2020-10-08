08 октября 2020

В Верхней Пышме живую собаку засунули в мешок и подвесили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящее время пес спасен и чувствует себя хорошо читатели URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили выброшенного на улицу йоркширского терьера. Как сообщила URA.RU волонтер-зоозащитник, возрастную собаку посадили в мешок и привязали к ручке двери зоомагазина.

«Пес пожилой, ему примерно 8-10 лет. Отсутствуют зубы, на глазах катаракта. Однако видно, что раньше собаку подстригали, заботились о ей», — рассказала женщина. Она предположила, что собака жила с пожилым человеком, после смерти которого наследники решили избавиться от питомца.

В настоящее время животное доставили в ветеринарную клинику. После санитарной обработки и лечения для пса постараются найти новых хозяев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...