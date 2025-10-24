Оказалось, цены в районных сервисах, в некоторых случаях ниже Фото: Илья Московец © URA.RU

Синоптики пообещали екатеринбуржцам первый снегопад уже в ноябре, те водители, которые еще не переобули автомобиль, могут начать искать сервисы ближе к дому и с низкими ценами. Корреспондент URA.RU сравнил цены в сетевых и несетевых шиномонтажках.

Для сравнения были взяты сеть «Римэкс» и «Express Шина», а среди наименее популярных шиномонтажек выбрали Garage и Rolling Wheel. При расчетах учитывался полный комплекс замены шин. Таким образом, оказалось, что наиболее бюджетный вариант шиномонтажа представлен в сервисе Garage. На втором месте — популярная в городе сеть.

Ранее URA.RU подробно рассказывало о стоимости шиномонтажа в популярных сетевых сервисах. Выяснилось, что в сети «Express Шина» за процедуру придется заплатить меньше всего.

Продолжение после рекламы