Голикова проинспектировала школу в Тюмени

Александр Моор вместе с Татьяной Голиковой открыл школу Фото: Александр Меньшиков © URA.RU

В Тюмени заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова проинспектировала новый корпус школы №94. Вместе с тюменским губернатором Александром Моором она открыла учебное заведение, перерезав символическую красную ленточку. Об этом сообщает собственный корреспондент URA.RU на месте событий.

«В России появилось новое современное образовательное учреждение, в первый класс в этом году пришло на 46 процентов детей больше. Тюмень может развиваться и привлекать к себе людей. Спасибо, что все сделано в короткие сроки», — передает слова Татьяный Голиковой журналист агентства. На открытии выступил также губернатор Александр Моор, который сообщил о том, что в Тюмени в 2020 году открывается уже вторая школа, а еще три — в регионе. «К концу года планируем открыть в два раза больше учебных заведений», — пообещал Александр Моор.

Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова на открытии не было. Как сообщили инсайдеры URA.RU в региональном правительстве, он в это время занимался вопросами развития НОЦ в IT-сфере. «Фальков не занимается школьным образованием, его сфера ответственности — наука и вузы. Поэтому он и проводит совещания по своему профилю», — поделился источник.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень прилетели зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Миннауки Валерий Фальков для обсуждения реализации процента Западно-сибирского научного центра в регионе.