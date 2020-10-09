Дальнейшее усугубление ситуации с коронавирусом приведет к новым решениям со стороны федеральных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если ситуация будет осложняться, и количество инфицированных будет расти, то это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — рассказал представитель Кремля. По его словам, дальнейшее распространение вируса потребует действий и решений со стороны властей.
Песков подчеркнул, что в настоящее время становится очевидным рост заболевших в стране. Об этом говорит и поставленный сегодня антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки.
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