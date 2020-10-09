Ждать ли новых ограничений после антирекорда по коронавирусу. Ответ Кремля

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков подчеркнул, что дальнейшее распространение вируса потребует вмешательства властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Дальнейшее усугубление ситуации с коронавирусом приведет к новым решениям со стороны федеральных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если ситуация будет осложняться, и количество инфицированных будет расти, то это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — рассказал представитель Кремля. По его словам, дальнейшее распространение вируса потребует действий и решений со стороны властей.

Песков подчеркнул, что в настоящее время становится очевидным рост заболевших в стране. Об этом говорит и поставленный сегодня антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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