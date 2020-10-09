Россия побила рекорд по новым заражениям коронавирусом

В России за минувшие сутки обнаружено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии в стране. Об этом говорится в сообщении официального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 12 126 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. До этого рекордный прирост новых пациентов был зафиксирован 11 мая, тогда за сутки было выявлено 11 656 заболевших.
От инфекции за сутки скончался 201 человек, 7 092 пациентов вылечились. Всего с начала пандемии зафиксировано 1 272 238 случаев заболевания коронавирусом, 22 257 скончались, выздоровели 1 009 421. Больше всего новых зараженных обнаружили в Москве (3 701). Второе место досталось Санкт-Петербургу (+469), Третье — Московской области (+411). Среди регионов УрФО больше всего новых случаев заражения выявлено в Свердловской области — 191 человек, 175 в ХМАО, 149 в ЯНАО. В Тюменской области обнаружили 112 новых случаев, в Пермском крае (+96). В Челябинской области выявили 92 зараженных, в Курганской области (+61).
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков уверен, что Россию ждет новая самоизоляция, пишут «Дни.ру». По его словам, она не будет столь же долгой, как предыдущая. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать к середине ноября.
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