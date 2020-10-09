У Иды Галич и Алана Басиева подтвердился коронавирус Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская блогерша Ида Галич оказалась недовольна тем, как после подтверждения заболевания коронавирусом ей пришлось пробираться на КТ. Подробностями Галич поделилась в своем Instagram.

«Ребята, у нас с мужем (Аланом Басиевым прим. ред.) ковид. Оказывается, попасть на КТ — это прям квест. Мы на самоизоляции. Ребенок не с нами. Леончик у бабушки и дедушки, у которых ничего не обнаружено», — объяснила Ида Галич поклонникам. Поражений легких ни у Галич, ни у Басиева нет.

Блогерша призналась, что до слез скучает по сыну. Также паре пришлось отдать на передержку их французского бульдога Джованни. Галич объяснила, что пес может быть переносчиком коронавируса. Сейчас Джо у лечащего врача звезды, который уже переболел COVID-19.

9 сентября Россия побила рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускает, что из-за ковида снова придется ужесточить карантин в стране, пишет «Национальная служба новостей». Коронавирусом переболели уже многие знаменитости, в частности глава США Дональд Трамп в начале октября попал в больницу с диагнозом COVID-19, уточняет RT.