08 октября 2020

Один из главных идеологов правительства ЯНАО покинул пост

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Интервью с Сергеем Тушиным. Екатеринбург, чиновник, бизнесмен, офисные работники, разговаривает по телефону, дипломат
Место начальника управления проектной работы остается вакантным Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Департамент внутренней политики ЯНАО покинул глава управления проектной работы Максим Куренков, отвечавший за идеологию окружных властей. Об этом URA.RU сообщили несколько независимых источников, в департаменте подтвердили уход чиновника. В ведомстве Куренков проработал чуть больше полугода.

«Максим Куренков уволен по собственному желанию. 30 сентября у него был последний рабочий день в департаменте», — сказала URA.RU замглавы ведомства Олеся Нестеренко. Она уточнила, что пост, который занимал чиновник, сейчас является вакантным. На сайте департамента также указано, что место начальника управления свободна. В ближайшее время на это место будет найден новый человек.

Получить комментарий самого Куренкова оперативно URA.RU не удалось. Телефон чиновника недоступен, на сообщения он не ответил.

Куренков устроился в департамент внутренней политики в феврале, возглавив управление информационной политики. До этого он руководил Ситуационным центром ЯНАО. Куренков считается создателем системы ситуационного управления регионом. После назначения в депполитики он говорил, что в первую очередь займется реформой окружных СМИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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