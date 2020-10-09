Дегтярев уверен, что столицей России станет Хабаровск

Столицей России через несколько десятилетий может стать Хабаровск, если остановить отток населения и решить инфраструктурные проблемы. Такое заявление сделал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
По его мнению, перенос столицы — это «неизбежный процесс», ведь на Дальнем Востоке в ближайшем будущем будут решаться многие геополитические вопросы. «Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс», — цитирует его «Интерфакс». По словам Дегтярева, мысль о переносе столицы в Хабаровск была одной из первых, когда он соглашался на предложение президента возглавить регион после отставки губернатора Фургала.
Дегтярев назначен врио главы региона 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В Хабаровск он прибыл 21 июля. Ранее дисциплина и организация работы правительства Хабаровского края повергла в шок Дегтярева. Глава региона во время интервью с журналистами признался, что четвертую неделю работает без выходных, поскольку госуправление в крае «было практически демонтировано» его предшественниками.
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