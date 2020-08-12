Михаил Дегтярев поделился своими планами в правительстве Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дисциплина и организация работы правительства Хабаровского края повергла в шок врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом он сам рассказал журналистам, возложив ответственность на своих предшественников, включая Сергея Фургала.

Глава региона признался, что четвертую неделю работает без выходных, поскольку госуправление в крае «было практически демонтировано» его предшественниками. «И не одним, наверное, Сергеем Ивановичем (Фургалом)», — добавил Дегтярев в интервью газете «Известия». Он пояснил, что в регионе нет половины министров, исполняющие обязанности увольняются. Сам руководитель края уволил только заместителя по социальным вопросам, потому что ему не понравилась, как была устроена соцзащита людей: «Система недоброжелательная, черствая, неотзывчивая».

Михаил Дегтярев заявил, что ужесточит порядки на 10 этаже здания правительства, где работает глава региона, его первый заместитель и аппарат. «Тут такая была вакханалия, когда я сюда пришел, она меня просто повергла в шок. Все ходят, делают что хотят, документы или не визируют или визируют, когда вздумается. Общаются с внешним миром, вместо того чтобы заниматься проблемами народа», — рассказал политик. При этом он сказал, что ряд инициатив Фургала он продолжит реализовывать. Речь о выплатах субсидий населению на авиабилеты, снижении зарплат чиновникам и отказе от перелетов бизнес-классом.

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