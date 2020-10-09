09 октября 2020

Вблизи Байкала разлилась нефть. Введен режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэроэкспресс, клипарт. Москва, вид из самолета, река, вид сверху
Из-за розлива нефтепродуктов в реку Ангару введен режим ЧС (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режим ЧС введен в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару. Это единственная река, вытекающая из озера Байкал.

«Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — говорится в сводке регионального МЧС. Важным является факт того, что Ангара является крупнейшим притоком Енисея.

Река Ангара протекает по территории Иркутской области и Красноярского края России. Она является второй по водности рекой-притоком в стране. Енисей же одна из самых длинных и полноводных рек мира и России, которая впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Длина водного пути 5550 километров.

Ранее в России на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. При этом на месте загрязнения вод нашли вещество, в которое входят нефтесодержащие компоненты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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