Режим ЧС введен в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару. Это единственная река, вытекающая из озера Байкал.
«Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — говорится в сводке регионального МЧС. Важным является факт того, что Ангара является крупнейшим притоком Енисея.
Река Ангара протекает по территории Иркутской области и Красноярского края России. Она является второй по водности рекой-притоком в стране. Енисей же одна из самых длинных и полноводных рек мира и России, которая впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Длина водного пути 5550 километров.
Ранее в России на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. При этом на месте загрязнения вод нашли вещество, в которое входят нефтесодержащие компоненты.
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