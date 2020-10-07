На Камчатке в воде обнаружены нефтесодержащие компоненты

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Озеро Здохня и шламонакопитель МУП
В воде Авачинского залива нашли загрязнитель схожий с техническим маслом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Загрязнение воды на Камчатке

На месте загрязнения вод на Камчатке нашли вещество, которое включает в себя нефтесодержащие компоненты. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», — приводит слова Петренко РИА «Новости». Она добавила, что следователи проверяют возможные источники загрязнения вод, в том числе полигонов, которые прилегают к акватории Авачинского залива и к Халактырскому пляжу Камчатского края. По словам Петренко, назначена экологическая судебная экспертиза и решается вопрос о проведении дополнительных исследований.

На берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова рассказала, что за медицинской помощью обратились люди, которые посетили загрязненные берега. У всех был диагностирован химический ожог роговицы первой степени.

Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что предварительные анализы не показали наличия следов нефти и производных нефтепродуктов в водах Камчатки, пишет «Национальная служба новостей». Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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