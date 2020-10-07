На Камчатке в воде обнаружены нефтесодержащие компоненты

На месте загрязнения вод на Камчатке нашли вещество, которое включает в себя нефтесодержащие компоненты. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», — приводит слова Петренко РИА «Новости». Она добавила, что следователи проверяют возможные источники загрязнения вод, в том числе полигонов, которые прилегают к акватории Авачинского залива и к Халактырскому пляжу Камчатского края. По словам Петренко, назначена экологическая судебная экспертиза и решается вопрос о проведении дополнительных исследований.
На берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова рассказала, что за медицинской помощью обратились люди, которые посетили загрязненные берега. У всех был диагностирован химический ожог роговицы первой степени.
Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что предварительные анализы не показали наличия следов нефти и производных нефтепродуктов в водах Камчатки, пишет «Национальная служба новостей». Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в