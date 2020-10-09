09 октября 2020
08 октября 2020

Губернатор ХМАО с коронавирусом рассказала о своем самочувствии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова поблагодарила жителей региона за поддержку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заразившаяся коронавирусом губернатор ХМАО Наталья Комарова чувствует себя хорошо. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Дорогие земляки, чувствую себя нормально», — написала Комарова. Она поблагодарила жителей региона за поддержку и рассказала, что ценит их заботу. По словам губернатора, она старается выздороветь скорее.

О болезни Комаровой стало известно 8 октября. Тогда она сразу перешла в удаленный режим работы. Среди регионов УрФО ХМАО находится на втором месте по числу новых зараженных. За минувшие сутки там выявили 189 инфицированных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...