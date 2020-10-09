Губернатор ХМАО с коронавирусом рассказала о своем самочувствии

Наталья Комарова поблагодарила жителей региона за поддержку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заразившаяся коронавирусом губернатор ХМАО Наталья Комарова чувствует себя хорошо. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Дорогие земляки, чувствую себя нормально», — написала Комарова. Она поблагодарила жителей региона за поддержку и рассказала, что ценит их заботу. По словам губернатора, она старается выздороветь скорее.

О болезни Комаровой стало известно 8 октября. Тогда она сразу перешла в удаленный режим работы. Среди регионов УрФО ХМАО находится на втором месте по числу новых зараженных. За минувшие сутки там выявили 189 инфицированных.