Длительность пандемии в России зависит от того, как граждане соблюдают противоэпидемические правила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При неблагоприятных условиях пандемия коронавируса в России может продлиться до пяти лет. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Массовое производство и применение эффективной вакцины может этот срок сильно сократить, но без вакцинации, судя по масштабам нынешней эпидемии, доли в 60-70% иммунизированных людей мы достигнем не скоро, это точно. Если будет вакцина, то это один-два года, если не будет — в районе 4-5 лет», — сказал собеседник агентства.

Нетесов добавил, что прогноз о длительности пандемии в России зависит от того, как граждане соблюдают противоэпидемические правила и как скоро будет получена эффективная вакцина. «А это станет ясно по итогам третей фазы клинических испытаний кандидатных вакцин. И поэтому очень хорошо, что в России разрабатывается и испытывается несколько их вариантов», — заключил он.

Ранее вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU выразил мнение, что частичные ограничения по коронавирусу сохранятся в России еще на один-два года. Тем временем президент РФ Владимир Путин объявил о скорой регистрации второй российской вакцины от коронавируса, напоминает RNS.