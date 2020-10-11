В центре Гамалеи раскрыли, когда наступит плато по коронавирусу

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Россия может достичь плато через неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия может выйти на плато по коронавирусу через неделю. С таким прогнозом выступил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Альтштейна. Ученый отметил, что в этот момент заболеваемость выйдет на плато.

За последние сутки в России зарегистрировали 13 634 новых случаев заболевания COVID-19. 4,5 тысячи случаев зафиксировано в Москве. В мире за все время пандемии известно о более чем 37,2 миллиона случаев заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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