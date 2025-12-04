Менее половины стран ООН проголосовали за резолюцию ГА по украинским детям

Логотип РИА URA.RU
Менее половины стран ООН проголосовали за антироссийскую резолюцию по детям
04 декабря 2025 в 10:13
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по украинским детям поддержало менее половины государств-членов организации, однако документ был принят. Об этом сообщает корреспондент с заседания.

«Цель этого текста, безусловно, не в помощи детям. Его цель — продвигать нарратив о якобы проводимой Россией депортации детей», — заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая. Ее слова передает ТАСС.

Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер и не обладают обязательной юридической силой. В своем выступлении российский дипломат также обратила внимание на отсутствие в документе упоминания о тысячах украинских детей на территории Европы.

За проект резолюции проголосовали 91 делегация, 57 стран воздержались. Против выступили Россия и еще 11 государств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла распространяемую в интернете информацию о похищении украинских детей как фейк. По ее словам, дети стали жертвами западных авантюр, а Россия, со своей стороны, помогла воссоединить с родными около сотни несовершеннолетних, разлученных из-за боевых действий.

