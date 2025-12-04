«Мохнатое, как Чебурашка»: Мединский был шокирован, что популярное в интернете животное — реальное
Раньше Мединскому казалось, что капибара - название мягких игрушек
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Помощника президента России Владимир Мединский заявил, что был шокирован информацией о том, что капибара действительно существует. Об этом он рассказал журналистам.
«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка», — цитирует ТАСС Мединского. По его словам, недавно ему дочь рассказала, что капибара и вправду существует, и показала ему фотографии.
Капибары — одни из самых популярных животных последних лет. В форме этих зверьков даже готовят десерты и делают сувениры, а в разных странах открываются специальные кафе, где можно погладить и покормить грызунов.
- Военпенс04 декабря 2025 11:05Зря он так про Чебурашку, это наше святое.. Сравнивать с каким то грызуном???
- Капибары-это нечто)04 декабря 2025 10:18Ну чего вы злые такие. Он тоже человек. Один он, что ли, не знает про капибару? Милый пост, а набросились как стервятники
- ворчливая04 декабря 2025 10:12а мы слушаем его передачи развесив уши- а он и не знает что такое капибара
- Рамзес04 декабря 2025 10:09Министру культуры больше заняться нечем, Капибар разглядывать, видимо с культурой у нас уже все хорошо, все читают, разговаривают правильно и грамотно, без мата🤔..