«Мохнатое, как Чебурашка»: Мединский был шокирован, что популярное в интернете животное — реальное

Помощника президента России Владимир Мединский заявил, что был шокирован информацией о том, что капибара действительно существует. Об этом он рассказал журналистам.

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка», — цитирует ТАСС Мединского. По его словам, недавно ему дочь рассказала, что капибара и вправду существует, и показала ему фотографии.