Происшествия

В Минобороны отчитались о работе ПВО по дронам Украины

Минобороны: ПВО уничтожили 76 украинских БПЛА на территории РФ
04 декабря 2025 в 10:03
Силы ПВО сбили десятки дронов над Крымом, Ростовом, Ставропольем и Белгородчиной

Силы ПВО сбили десятки дронов над Крымом, Ростовом, Ставропольем и Белгородчиной

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа в ходе ночного отражения массированной атаки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Над территорией Республики Крым уничтожен 21 БПЛА, над Ростовской областью — 16, над Ставропольским краем — 14», — привели в ведомстве данные по наиболее пострадавшим регионам в telegram-канале.

Над территорией Белгородской области зафиксировано семь объектов, над Брянской областью — четыре, над Воронежской — три, над Орловской, Рязанской и Тульской областями — по два. Кроме того, по одному объекту отмечено в воздушном пространстве Московского региона, Краснодарского края, Липецкой и Нижегородской областей, а также над акваторией Черного моря.

Жертв и серьезных разрушений на земле, по предварительным данным, нет. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

