В Минобороны отчитались о работе ПВО по дронам Украины
Силы ПВО сбили десятки дронов над Крымом, Ростовом, Ставропольем и Белгородчиной
Системы противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа в ходе ночного отражения массированной атаки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Над территорией Республики Крым уничтожен 21 БПЛА, над Ростовской областью — 16, над Ставропольским краем — 14», — привели в ведомстве данные по наиболее пострадавшим регионам в telegram-канале.
Над территорией Белгородской области зафиксировано семь объектов, над Брянской областью — четыре, над Воронежской — три, над Орловской, Рязанской и Тульской областями — по два. Кроме того, по одному объекту отмечено в воздушном пространстве Московского региона, Краснодарского края, Липецкой и Нижегородской областей, а также над акваторией Черного моря.
Жертв и серьезных разрушений на земле, по предварительным данным, нет. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.
