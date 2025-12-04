В Минобороны отчитались о работе ПВО по дронам Украины

«Над территорией Республики Крым уничтожен 21 БПЛА, над Ростовской областью — 16, над Ставропольским краем — 14», — привели в ведомстве данные по наиболее пострадавшим регионам в telegram -канале.

Над территорией Белгородской области зафиксировано семь объектов, над Брянской областью — четыре, над Воронежской — три, над Орловской, Рязанской и Тульской областями — по два. Кроме того, по одному объекту отмечено в воздушном пространстве Московского региона, Краснодарского края, Липецкой и Нижегородской областей, а также над акваторией Черного моря.