«Это беда колоссальная наша»: Сукачев вступился за Пугачеву

Певицу Аллу Пугачеву после ее резонансного большого интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов в РФ) решил поддержать музыкант Гарик Сукачев. Она говорила не как гражданин, а как женщина, заявил Сукачев в интервью на YouTube.

«Я смотрел интервью Аллы Борисовны. Она же все это говорила не как гражданин, наверное, не как патриот, а как женщина. Я счастлив, что знаком с ней. Это непростительно, это беда колоссальная наша, что такие люди оказываются за границей, а мы их клюем, орем на них», — сказал музыкант на YouTube-канале «Лука Ебков».

Сукачев подчеркнул, что его мнение о Пугачевой никак не изменилось. Он отметил, что ему «есть за что ей быть благодарным». Также он добавил, что все негативные заявления, сделанные Пугачевой, не «несут в себе злого умысла». Он подчеркнул, что далеко ко всем звездам, покинувшим Россию, он также лоялен, как к Пугачевой.

