Долина нарушит молчание по громкому скандалу с квартирой: что происходит вокруг дела певицы

По словам директора Долиной, певица может выступить с комментарием 5 декабря Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Народная артистка России Лариса Долина, которая оказалась в центре скандала с продажей дорогой квартиры, готовит для публики комментарий о сложившейся ситуации. Сейчас власти думают, как в будущем предотвратить новые обманы по «схеме Долиной», а Верховный суд РФ намерен ознакомиться с материалами дела. А в Госдуме, при этом, не верят в психическую неустойчивость певицы, которую установила экспертиза. Новые подробности вокруг громкого дела певицы — в материале URA.RU.

Долина готовит заявление

Сейчас Долина проводит концертный тур на Дальнем Востоке. Как уверяет концертный директор певицы Сергей Пудовкин, на профессиональную деятельность артистки скандал не отразился — на ее выступления проданы все билеты. Он отметил, что из-за плотного графика певица физически не может оперативно дать комментарий на громкий скандал.

"Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и всё, что происходит не было возможности. 5 декабря этот ответ будет", — цитирует директора Долиной портал Popcake.

Продолжение после рекламы

Верховный суд запросил материалы дела

Дело об имущественном споре Долиной и Полины Лурье — женщины, которая купила квартиру артистки, будет детально изучать Верховный суд РФ. По данным РБК, высшая судебная инстанция запрашивает так всего 1% дел.

Истребование Верховным судом материалов по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной стало положительным сигналом для сторон. Об этом «Лента.ру» рассказал адвокат и председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов.

В случае с Долиной суд, по словам юриста, хочет видеть не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и материалы дела. Только после этого он будет готов принять решение — оставить историю в архиве или вынести в зал заседаний. Во втором случае ВС проверит законность актов и либо оставит их в силе, либо направит на новое рассмотрение, либо сам сформулирует развязку.

В Госдуме не верят в невменяемость артистки

В Госдуме усомнились в «невменяемости» артистки Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В рамках уголовного дела проводилась экспертиза, которая установила, что артистка была «психически неустойчивой» во время продажи квартиры. Верховный суд должен закрепить единую судебную практику по делам, аналогичным ситуации с Ларисой Долиной. Такое заявление сделала председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Долина не только возвратила квартиру, но и не вернула деньги покупателю. Я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Концерты она свои дает как человек вменяемый», — подчеркнула Останина. Ее слова передает LIFE.

Власти ищут способ, как предотвратить обманы по «схеме Долиной»

Для предотвращения мошеннических схем на рынке недвижимости в России могут обсудить систему «охлаждения» сомнительных сделок. Так ответили в Генпрокуратуре на запрос председателю комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову. Речь идет о «бабушкиной схеме» при продаже жилья, о которой стало известно после скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной.

На фоне скандала Росреестр заявил, что внесение в закон требования об обязательной проверке состояния здоровья продавца жилья перед сделкой противоречит Конституции России. Речь идет о доступе к сведениям об учете граждан в психоневрологических и наркологических диспансерах.

Подобные схемы появились в России много лет назад, считает заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. «Еще 25 лет назад мы судились по договорам ренты, когда бабушки получали уход, а потом говорили, что им он пришелся не по душе и вообще они не осознавали своих действий в момент заключения договора, поэтому квартиру снова нужно вернуть им», — рассказал Филиппов, его словам передает РИА Новости.

Продолжение после рекламы

У бойца СВО пытались забрать машину по «схеме Долиной»

Власти ищут способы предотвратить новые обманы по «схеме Долиной» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщина, используя «схему Долиной», пытается через суд лишить автомобиля бойца СВО, отправившегося на фронт. 57-летняя Елена хочет вернуть свою проданную машину. Свой Kia Soul она продала за 850 тысяч рублей, однако вскоре после сделки она решила, что была обманута.

Женщина утверждает, что на нее оказали давление мошенники, в результате чего она не только продала автомобиль, но и отдала покупателям запасные колеса. В поддержку своих слов Елена предоставила медицинские документы, подтверждающие ее состояние на момент сделки.

Шоу отменяются, но Долиной предрекли небывалую популярность

В конце ноября Первый канал сообщил о запуске десятого сезона народного шоу «Три аккорда», в котором известные хиты звучат в оригинальной интерпретации популярных исполнителей, а в зале, по замыслу создателей проекта, поддерживается особая камерная и душевная атмосфера. По информации телеканала, юбилейный сезон объединил «золотой состав» артистов — на сцену вышли участники, в разные годы становившиеся украшением и победителями программы.

Среди них — Лариса Долина, победительница седьмого сезона, которая также приняла участие в новом цикле шоу. Первый выпуск должен был выйти в эфир 7 декабря в 19:00. Однако 2 ноября канал удалил анонс этого проекта из своего сайта, пишет Voicemag.

При этом продюсер Сергей Дворцов заявил, что «отмена», которую устроили певице Ларисе Долиной в Сети, пошла артистке на пользу. Как рассказал он News.ru, сейчас на концерты артистки практически полностью раскупают билеты, даже те, кто раньше не был фанатом ее творчества. Дворцов предположил, что к началу следующего года арстистка, оказавшаяся в центре крупного скандала, может стать популярнее певицы Надежды Кадышевой.

"Возможно, сейчас, когда идет разбирательство, у нее отменились госзаказы. Но карьера только набирает обороты. Я предполагаю, что к началу 2026 года Долина станет популярнее Кадышевой", — сказал продюсер.

В России хотят зарегистрировать Ночлежку имени Долиной