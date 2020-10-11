Том Харди может получить новую роль во вселенной Marvel

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Парк развлечений
Неизвестно, получил ли Том Харди официальное приглашение на съемки от Marvel Studios Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Английский актер Том Харди может сыграть в третьей части фильма «Человек-паук». Об этом сообщает источник, близкий к создателям кинокартины.

«Создатели „Человека-паука 3“ проявляют крайнюю заинтересованность в том, чтобы привлечь в свой фильм Тома Харди в роли Венома», — передает «Газета.ru». Однако до сих пор неизвестно, получил ли Харди официальное приглашение на съемки от Marvel Studios, выпускающей фильм.

По словам источника, после третьей части «Человека паука» актер может сыграть в фильмах «Электро», «Зеленый Гоблин» и «Кингпин». Харди уже снялся в фильме «Веном», и фанаты ждут его возвращения в этом амплуа в новом фильме про Питера Паркера.

Ранее сообщалось, что Харди может сыграть роль в новом фильме про Джеймса Бонда «Не время умирать», передает агентство Nation News. Премьера должна состояться 3 апреля. Однако официальных заявлений об участии актера еще не было, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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