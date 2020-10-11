Стало известно, о чем будет говорить глава МИД Армении в Москве

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Встреча с Сергеем Лавровым пройдет с 11 по 13 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян приедет в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым перемирие в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорнокарабахского урегулирования», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что эта встреча станет продолжением переговоров между Арменией, Азербайджаном и Россией. Мнацаканян проведет встречи с Лавровым с 11 по 13 октября.

Ранее представители стран договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, передает агентство Nation News. Главы МИД Армении и Азербайджана провели телефонные разговоры с Ларовым, в которых подтвердили, что заинтересованы в полном прекращении огня. Однако на территории конфликта, обострившегося в конце сентября, продолжаются обстрелы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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