Стало известно, о чем будет говорить глава МИД Армении в Москве

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян приедет в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым перемирие в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом говорится в заявлении МИД России.
«Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорнокарабахского урегулирования», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что эта встреча станет продолжением переговоров между Арменией, Азербайджаном и Россией. Мнацаканян проведет встречи с Лавровым с 11 по 13 октября.
Ранее представители стран договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, передает агентство Nation News. Главы МИД Армении и Азербайджана провели телефонные разговоры с Ларовым, в которых подтвердили, что заинтересованы в полном прекращении огня. Однако на территории конфликта, обострившегося в конце сентября, продолжаются обстрелы.
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