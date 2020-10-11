11 октября 2020

Названа нужная для индексации выплат работающим пенсионерам сумма

© Служба новостей «URA.RU»
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Индексация выплат работающим пенсионерам обойдется бюджету в 200 млрд рублей в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На возобновление индексации выплат работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год. Об этом журналистам сообщил главный экономист рейтингового агенства «Эксперт РА» Антон Табах.

«При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 млрд в год», — приводит газета «Известия» слова собеседника.

По словам политолога Дмитрия Фетисова, для бюджета это «не такая значительная сумма», но большую роль будет играть влияние пандемии коронавируса на экономику. В пресс-службе Минтруда РФ изданию сказали, что сейчас прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. В Минфине РФ и Пенсионном фонде от комментариев воздержались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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