Названа нужная для индексации выплат работающим пенсионерам сумма

На возобновление индексации выплат работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год. Об этом журналистам сообщил главный экономист рейтингового агенства «Эксперт РА» Антон Табах.
«При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 млрд в год», — приводит газета «Известия» слова собеседника.
По словам политолога Дмитрия Фетисова, для бюджета это «не такая значительная сумма», но большую роль будет играть влияние пандемии коронавируса на экономику. В пресс-службе Минтруда РФ изданию сказали, что сейчас прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. В Минфине РФ и Пенсионном фонде от комментариев воздержались.
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