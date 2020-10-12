Правозащитник рассказал о новом увлечении Ефремова в СИЗО

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Спектакль
Михаил Ефремов играет в пинг-понг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов стал заниматься пинг-понгом, находясь в СИЗО. Об этом сообщил правозащитник Иван Мельников.

«Ефремов может играть с сокамерниками в пинг-понг. Попросил родственников передать ракетки», — заявил Мельников Mash. При этом играть с другими заключенными актер не сможет, так как в спортзал в СИЗО выводят группами из сокамерников. Спортзал, по словам правозащитника, это переделанная камера, в которой есть стол для пинг-понга, беговая дорожка, гантели и некоторый другой спортинвентарь.

Также Ефремов занимается тем, что отвечает на письма, приходящие от поклонников, рассказал правозащитник. По словам Мельникова, в СИЗО присылают тысячи писем и актер старается отвечать практически на все.

Ефремов стал виновником ДТП, произошедшем в Москве в начале июня. В нетрезвом состоянии он выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов находился под домашним арестом, позднее суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован, Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляции на 20 октября, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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