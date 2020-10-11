Экс-сотрудников тюменского вуза заставят выплатить 74 миллиона

Александру Ошибкову вместе с подельником придется возвращать украденные деньги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Осужденных за мошенничество экс-проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова и бывшего начальника коммерческого управления вуза Егора Орлова обязали выплатить научному институту «Нефтегазпроект» 74 миллиона рублей убытков. Информация об этом опубликована в документах Центрального районного суда Тюмени. Иск был подан в рамках банкротства «Тюменской буровой компании» (ТБК), принадлежащей Ошибкову, Орлов играл в ней роль гендиректора.

«Взыскать в пользу ООО „НИПИ Нефтегазпроект“ солидарно с Ошибкова А.В., Орлова Е.С денежные средства в сумме 74,25 млн руб», — указано в решении. Согласно материалам дела, в рамках уголовного расследования было доказано, что Орлов вместе с Ошибковым под видом заключения договора между ТБК и «Нефтегазпроект» обманом похитили у партнера 100 млн рублей.

По результатам более ранних судебных заседаний 25,75 млн рублей из этой суммы были включены в реестр требования кредиторов ТБК — средства были потрачены внутри компании. Еще 74,25 млн мужчины вывели на счета третьих лиц, поэтому право на них «Нефтегазпроекту» пришлось доказывать в суде.

Егор Орлов попытался переложить вину на Тюменский индустриальный университет, заявив, что сделал вместе с Ошибковым это в рамках должностных обязанностей в вузе. Но суд эти доводы не принял, руководствуясь решениями прошедших ранее уголовных судов. Ранее URA.RU сообщало, что по результатам трех уголовных дел Александр Ошибков был осужден на семь лет и девять месяцев колонии. А Егор Орлов был осужден по этому делу на четыре года заключения.