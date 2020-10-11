В Тюменской области на рекордный срок продлили карантин

Из-за роста заболеваемости коронавирусом режим готовности продлили на месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Тюменской области будет продлен на один месяц. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусу Тюменской области. Такой длительный срок продления карантина применен впервые за время пандемии.

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области будет продлен на месяц. Такое решение принято на заседании областного штаба 12 октября по предложению губернатора Александра Моора», — сообщили в штабе. Глава региона на совещании отметил, что ситуация по заболеваемости очень напряженная, и распорядился сократить сроки получения тюменцами результатов до одних суток с момента сдачи анализа — для получения лечения на ранних стадиях заболевания.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе на 100 тыс. населения приходится 707,5 случаев заболевания. Суточный темп прироста составил 1,2 — это выше, чем в среднем по России. Наиболее заметен рост в Тюмени, Тобольске, Голышманово, Тюменском, Исетском, Армизонском районах. Ранее URA.RU сообщало, что 12 октября в Тюменской области было зафиксировано рекордное число заболеваемости за все время пандемии — 128 человек.