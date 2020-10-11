Тюменская область установила новый рекорд по коронавирусу

По последним данным на аппаратах ИВЛ находятся 27 пациентов с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус выявили у 128 жителей Тюменской области. Это абсолютный рекорд по числу заболевших за время пандемии — предыдущий составлял 118 человека. Таким образом, в регионе зафиксирована вторая волна пандемии, сообщает оперативный штаб по региону.

«Тюменская область — 128 [новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки]», — приводится в сообщении оперштаба. Таким образом, с начала пандемии вирусом заразились уже 10 745 человек. За последние сутки выздоровело только 11 переболевших COVID-19. Резкий рост заболеваемости в регионе начался с приходом осени — за последние две недели число заболевших выросло на 56 человек в сутки.

По федеральным данным в регионе за сутки не было зафиксировано новых смертей — по статистике умершими от заболевания числятся 45 человек. Ранее URA.RU сообщало, что жертвой коронавируса стал художественный руководитель и главный дирижер филармонического оркестра Евгений Шестаков. До этого стало известно о смерти экс-ректора и почетного гражданина Тюмени Геннадия Куцева.