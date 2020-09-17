Новому заму главы ЯНАО отдали полномочия двух предшественников

Александр Подорога будет курировать вопросы строительства, транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На состоявшемся 18 сентября в Салехарде совете глав под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова глава региона представил своего нового заместителя, Александра Подорогу. Как сообщает пресс-служба правительства, новый зам главы региона будет курировать сферу строительства, а также развитие транспорта и дорожного хозяйства. Ранее эти направления были поделены между Андреем Вороновым и Алексеем Ситниковым.

«Александр Александрович — опытный человек, хорошо знает все процессы, сам сталкивался с разными трудностями и, уверен, сделает все, чтобы от решения к результату мы приходили быстрее. У нас все для этого есть: и люди толковые, и ресурсы», — подчеркнул губернатор, представляя заместителя. Таким образом кураторство строительной сферы снято с Сергея Карасева — он временно контролировал направление после ухода Андрея Воронова в мэрию Нового Уренгоя.

Сфера развития дорожно-транспортного хозяйства ранее находилась в зоне интересов первого зама главы региона Алексея Ситникова. Он избрался в депутаты законодательного собрания ЯНАО, но пока не освободил должность.

О грядущем назначении Подороги сообщалось еще месяц назад, когда мэр Муравленко принял участие в рабочей поездке Артюхова по ЯНАО. 17 сентября депутаты думы Муравленко приняли отставку главы муниципалитета, а уже сегодня правительство ЯНАО опубликовало постановление о назначении Подороги.

Кроме Ситникова мандат депутата заксобрания ЯНАО получит руководитель аппарата губернатора в ранге заместителя главы региона Наталья Фиголь. Она прошла по партийным спискам вместо отказавшегося от мандата мэра Надыма Леонида Дьяченко.