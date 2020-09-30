Пост ушедшего в правительство ЯНАО мэра может занять замглавы

Замглавы Муравленко по соцполитике Елена Молдаван подала документы 1 октября Фото: Елена Молдаван, личная страница «ВКонтакте»

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель главы администрации города Муравленко (ЯНАО) Елена Молдаван подала документы на конкурс по замещению должности мэра, вакантной после оставки Александра Подороги и назначения его заместителем губернатора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Елена Молдаван стала третьим претендентом на пост главы Муравленко, — рассказали в мэрии. — Заместитель по социальной политике подала документы сегодня». В настоящее время на должность главы претендуют глава регионального центра компетенций НО «Фонд „Окружной инновационно-технологический центр“ Технопарк Ямал» Андрей Шабан и чиновник мэрии Муравленко Булат Акмалов.

По информации источников агентства в политических кругах ЯНАО, Молдаван является наиболее вероятным претендентом. Ее продвижение в мэры означает, что губернатор Дмитрий Артюхов разрешил своему заместителю Александру Подороге сохранить кураторство над муниципалитетом.

Елена Молдаван — историк по образованию, работала учителем, завучем, директором школы №2 города Муравленко. В 2005 году избрана депутатом городской думы, в 2010 году выиграла конкурс на замещение должности начальника городского управления образования, в этом же году была назначена заместителем главы администрации по соцполитике.

Имя нового главы назовут 12 октября, временно руководит городом первый зам мэра Андрей Лукьянов. Бывший мэр города Александр Подорога в настоящее время курирует в правительстве вопросы дорожного хозяйства и развития строительной отрасли.