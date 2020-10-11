У стройки нового зала филармонии в Екатеринбурге сменился куратор

Новым руководителем структуры стал бывший директор по правовым вопросам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Глава свердловского центра развития социально-культурных инициатив Игорь Дубровин официально назначен руководителем областного управления капитального строительства. Вместо него гендиректором некоммерческой организации назначен Дмитрий Брюхов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АНО, которая курирует строительство нового здания филармонии в Екатеринбурге.

«Игорь Дубровин с 12 октября 2020 года назначен на должность директора ГКУ СО „Управление капитального строительства Свердловской области“. С 12 октября 2020 года на должность гендиректора АНО „Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области“ назначен Дмитрий Брюхов», — говорится в сообщении.

Брюхов окончил Свердловский юридический институт и работал федеральным судьей. С 2010 по 2019 год работал в военно-строительном комплексе Минобороны России. В областном центре развития социально-культурных инициатив Брюхов работает с момента основания. Занимал должность директора по правовым вопросам.

Ранее в Екатеринбурге снесли шестиэтажный жилой дом, на месте которого должны построить новый зал Свердловской филармонии. Концепцию здания подготовило бюро Zaha Hadid Architects. По проекту большой зал будет рассчитан на 1600 мест. При этом для строительства будет использована примерно треть сада Вайнера, который находится рядом с филармонией. Открыть новый зал планируется в 2023 году, в год 300-летия Екатеринбурга.