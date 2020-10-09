Экс-глава свердловского Водоканала получил пост в правительстве

Игорь Дубровин назначен новым главой Управления капитального строительства региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший руководитель свердловского Водоканала Игорь Дубровин назначен главой ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области». Как следует из распоряжения правительства региона (копия есть в URA.RU) чиновник приступит к работе с 12 октября.

«Заключить с И.В. Дубровиным трудовой договор сроком на три года», — отмечается в распоряжении Правительства Свердловской области. В Управлении капитального строительства не ответили на звонок URA.RU.

Игорь Дубровин сменил в должности Павла Азанова, который работал на этом посту с сентября 2018 года. По данным Rusprofile, Игорь Дубровин с 2019 года возглавлял «Центр развития социально-культурных инициатив», которая курировала строительство нового зала Свердловской государственной филармонии.

Ранее от четыре месяца руководил екатеринбургским «Водоканалом», а до этого был замминистра строительства Свердловской области. Дубровин — финалист федерального конкурса «Лидеры России».