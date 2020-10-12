Евросоюз одобрил санкции против РФ по делу Навального. Но ввести их пока не получится

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Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
У Евросоюза нет подозреваемых по делу Алексея Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Представители министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии ввести санкции против РФ из-за дела блогера Алексея Навального. Об этом рассказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Однако источник в дипломатических кругах заявил, что вводить санкции нельзя из-за отсутствия подозреваемых.

«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям», — цитирует ТАСС Хаависто. Юристы Евросоюза начнут работу по введению индивидуальных санкций против россиян, уточнил глава МИД. Однако эти санкции ввести не получится, потому что у ЕС нет подозреваемых по делу Навального.

«Чтобы собрать список физических лиц, против которых можно ввести санкции, необходимо проследить обоснованную связь между ними и отравлением Навального», — приводит ТАСС слова источника. Он отметил, что суд обжалует санкции, если они не будут подкреплены доказательством вины россиян в деле Навального.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а затем доставили в немецкую клинику «Шарите». Там Навальный пришел в себя и рассказал, что планирует продолжить свою деятельность. Германия считает, что блогера отравили веществом из группы ядов «Новичок». Однако российская сторона подчеркивает нестыковки в этой теории, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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