Навальный вышел из комы

В немецкой клинике «Шарите» заявили о значительном улучшении состояния российского блогера Алексея Навального. Он вышел из комы.
«Алексей Навальный был постепенно выведен из искусственной комы и стал реагировать на обращения окружающих», — передает сообщение медиков telegram-канал ТАСС. При этом медики заявляют, что долгосрочные последствия произошедшего для здоровья Навального по-прежнему нельзя исключать. Других подробностей о состоянии блогера в немецкой клинике «Шарите» пока не сообщили.
Врачи из Германии ранее заявили, что нашли в организме Навального следы отравляющего вещества типа «Новичок». Но российские криминалисты и медики не обнаружили ядов в организме блогера.
Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет с блогером пришлось экстренно посадить в Омске. Там Навальный впал в кому. Позже из омской больницы №1 его перевезли в клинику в Германии.
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