Почти 90-летнюю челябинку с COVID неделю не брали в больницу

Бабушку удалось пристроить в больницу благодаря депутату Госдумы и министра здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти 90-летнюю челябинку с выявленным компьютерной томографией 50%-м поражением легких неделю не могли устроить в больницу. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Литовченко, добившийся ее госпитализации.

«Сегодня 88-летнюю Анну Егоровну на скорой доставили в больницу Еткуля. По словам её внучки Нины, просившей меня помочь, срочная госпитализация понадобилась еще неделю назад, когда у бабушки был выявлен коронавирус и КТ показало 50% поражения лёгких. Но в больницу Коркино, где живёт Анна Егоровна, ее не брали — нет мест», — рассказал URA.RU депутат.

По его словам, родные сами возили ее по медицинским учреждениям, стучались во все двери — но безуспешно. Чтобы добиться госпитализации бабушки, депутату пришлось обратиться к властям Коркинского района и лично к министру здравоохранения Челябинской области Анатолию Семенову.

Как сообщили 12 октября на пресс-конференции представители регионального минздрава, сейчас в области развернуто порядка 5,5 тыс. коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Свободны порядка 30% мест более того, последние три дня уровень госпитализации снижается. По словам главного внештатного терапевта области Анны Мищенко, госпитализация показана при 25% поражения легких.