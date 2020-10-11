11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

Почти 90-летнюю челябинку с COVID неделю не брали в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Бабушку удалось пристроить в больницу благодаря депутату Госдумы и министра здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Почти 90-летнюю челябинку с выявленным компьютерной томографией 50%-м поражением легких неделю не могли устроить в больницу. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Литовченко, добившийся ее госпитализации.

«Сегодня 88-летнюю Анну Егоровну на скорой доставили в больницу Еткуля. По словам её внучки Нины, просившей меня помочь, срочная госпитализация понадобилась еще неделю назад, когда у бабушки был выявлен коронавирус и КТ показало 50% поражения лёгких. Но в больницу Коркино, где живёт Анна Егоровна, ее не брали — нет мест», — рассказал URA.RU депутат.

По его словам, родные сами возили ее по медицинским учреждениям, стучались во все двери — но безуспешно. Чтобы добиться госпитализации бабушки, депутату пришлось обратиться к властям Коркинского района и лично к министру здравоохранения Челябинской области Анатолию Семенову.

Как сообщили 12 октября на пресс-конференции представители регионального минздрава, сейчас в области развернуто порядка 5,5 тыс. коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Свободны порядка 30% мест более того, последние три дня уровень госпитализации снижается. По словам главного внештатного терапевта области Анны Мищенко, госпитализация показана при 25% поражения легких.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...