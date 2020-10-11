Главным критерием оценки стала прилежность в законодательной работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском заксобрании составили рейтинг активности депутатов: основными критериями стали законотворческая инициатива и участие в работе областного парламента. Списки отличников и прогульщиков — в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

«В период весенней парламентской сессии Законодательным Собранием Свердловской области… принято 94 закона», — сообщил руководитель аппарата заксобрания Сергей Демаков. Безусловным чемпионом выступает спикер Людмила Бабушкина, которая является соавтором 24 законов. В целом наиболее плодовитыми законотворцами показали себя единороссы: 19 законов инициировала глава фракции Елена Чечунова, по 15 законов — Виктор Шептий и Михаил Ершов, 14 — Владимир Никитин. Соавтором 13 принятых законов стал Михаил Клименко, 11 — Владимир Анисимов.

Среди представителей оппозиции активнее всех был член ЛДПР Александр Коркин, который стал соавтором 13 принятых инициатив. По 9 законов принято с подачи коммунистов Игоря Аксенова и Александра Ладыгина, по 8 — главы фракции ЛДПР Михаила Зубарева, справоросса Егора Шаламовских и бывшего представителя «Партии пенсионеров» Евгения Зяблицева.

Аутсайдерами в законотворчестве стали единоросс Виктор Бабенко и член ЛДПР Кирилл Некрасов — на их счету нет ни одного закона. По одной инициативе у единороссов Андрея Гориславцева, Евгения Лутохина и Владимира Рощупкина, эсеров Виктора Маслакова и Геннадия Ушакова.

Самым ярыми прогульщиком весенней сессии оказался глава фракции СР Андрей Жуковский, который возглавляет АО «Омскэлектро». Жуковский отсутствовал на 8 из 9 заседаний. Не балует коллег вниманием и его однопартиец Геннадий Ушаков, пропустивший 7. Среди единороссов самыми недисциплинированными оказались Владимир Рощупкин и Олег Исаков, отсутствовавшие на 5 заседаниях.