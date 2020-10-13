URA.RU поможет узнать, когда пандемия достигнет пика

Чтобы приблизить пик коронавируса, нужно соблюдать ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Информационное агентство URA.RU запускает счетчик, который отслеживает время до наступления пика второй волны коронавируса. Мы призываем своих читателей соблюдать все меры предосторожности, чтобы этот день наступил как можно раньше.

Пик заболеваемости россиян COVID-19 придется на начало ноября этого года — такой прогноз дал «Сбер». Согласно созданной специалистами «Сбера» модели заболеваемости, если все россияне будут соблюдать меры безопасности, то пик пандемии страна пройдет 8 ноября, а число новых заболевших за сутки составит 16,8 тысяч человек.

Однако если россияне будут вести себя как до пандемии — перестанут носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию — пик заболеваемости случится только 12 ноября, а число заболевших за день взлетит до 22 тысяч человек.

URA.RU обращается к своим читателям с призывом — соблюдайте введенные в вашем регионе ограничения. Только в этом случае мы сможем обезопасить себя и своих близких, а также максимально быстро миновать пик пандемии. Чтобы вам было удобнее следить за тем, сколько дней осталось до пика пандемии (8 ноября) — мы разместили на своем сайте счетчик. Вы можете увидеть его над блоком «Главное за день». Счетчик будет обновлять каждый день. Если «Сбер» скорректирует свой прогноз на основе новых данных, то счетчик также будет обновлен.

Число выявленных за сутки инфицированных растет в России с конца сентября. Весенний рекорд по количеству заболевших в сутки был побит 9 октября.