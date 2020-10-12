Вышла финальная серия «Внутри Лапенко»

Актер театра и кино, видеоблогер Антон Лапенко выпустил финальную серию сериала «Внутри Лапенко». Эпизод опубликован на официальном канале актера на YouTube.
«Финал», — написал Лапенко в подписи к видео, намекая на окончание шоу. Вышедшая серия завершает второй сезон «Внутри Лапенко». В выпуск включены элементы мультипликации художников Ольги Морозовой, Марины Патракеевой и Марии Тряпкиной.
Пользователи соцсети надеются на выход следующего сезона и сожалеют о том, что серия оказалась завершающей. «Мне не верится, что легендарный сериал закончится в один миг», — написал пользователь Кирилл в комментарии к видео. Другие пользователи поздравили с проделанной работой комика Алексея Смирнова (второго автора и режиссера шоу).
Сериал «Внутри Лапенко» выходит с 1 декабря 2019 года. Действие происходит в СССР 1980-х годов. Шоу пользуется популярностью у российских зрителей, а сам Лапенко был номинирован на премию «Человек года» журнала GQ.
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